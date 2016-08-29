得知蕭亞軒新戀情 柯震東大方祝福

演員柯震東主演的新片「再見瓦城」入圍威尼斯影展，今天他出席影展行前記者會，被問及前女友蕭亞軒新戀情時，柯震東說他是滑手機看到新聞得知這個消息，「當然祝福啊」。

「再見瓦城」今天舉行威尼斯影展行前記者會，導演趙德胤、男女主角柯震東、吳可熙都現身，記者會結束後，晚上三人就要搭機前往威尼斯。

昨天「再見瓦城」前導預告公布，趙德胤表示，這部電影有很多面向，像是愛情的部分不只有浪漫面，還有些殘酷、淒美，令人心碎。片中吳可熙的角色帶有女強人個性，問及柯震東過去是否交往過女強人個性的女友，他說，「在我心目中都差不多，我都看到他們內心柔軟的一面」。

蕭亞軒近日有新戀情，問及柯震東想法，他大方回應，「當然祝福啊」，並表示他是滑手機時「刷刷刷看到一個新聞點進去看」才得知此事，他和蕭亞軒在一些節慶或生日時還是會傳訊息關心，對於前女友新戀情，他坦然說，「都那麼久了，我還有什麼??」，最後還補充說，「我關心所有有關娛樂圈的新聞」。

兩年前的今天，柯震東因在中國吸大麻公開道歉，兩年後今天準備要出發前往威尼斯影展，他也很訝異「時間過很快」，並表示和房祖名都有聯絡，「希望每年829有更好的事發生」。

倒是吳可熙說，拍片時柯震東就變成劇中的「阿國」，今天看到又便成柯鎮東，「好像有一種，最熟悉的陌生人」，用蕭亞軒的歌虧一下柯震東。1050829

(中央社)