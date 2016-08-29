台學者抵俄參加歐洲漢學第21屆雙年會

財團法人蔣經國國際學術交流基金會執行長朱雲漢與國家圖書館秘書室主任繁運豐、助理編輯孫秀玲及台灣各大院校漢學研究學者共32人，抵達俄國聖彼得堡出席歐洲漢學學會第21屆雙年會。

本屆雙年會於105年8月23日至28日舉行，是由聖彼得堡國立大學、俄羅斯國家科學院東方研究所及人類學與民族學博物館（Kunstkamera），以及著名的國立冬宮博物館（The State Hermitage Museum）共同主辦，報名參加的全球學者多達1000餘人，經過論文審查後挑選出最後500人獲邀出席，盛況空前。

身為年會長期贊助單位的蔣經國國際學術交流基金會由朱雲漢代表與會，他表示：「參加過多屆雙年會，本屆雙年會進行順遂，且大會在每日會議結束之餘均安排豐富的文化參訪行程，在在讓人感受到主辦單位的用心，是極為成功的一次會議。」

而共同主辦單位之一的聖彼得堡國立大學則表示，藉由本屆雙年會能與來自台灣及世界各國的漢學研究菁英交流，獲益良多。

另外，為了讓歐洲漢學界瞭解台灣漢學研究成果及出版近況，國家圖書館漢學研究中心特別與蔣經國國際學術交流基金會合作，共同於會議期間舉辦台灣書展，主要以台灣近3年來出版漢學相關人文及社會科學出版品為主，展覽頗獲好評，並於雙年會閉幕式後，舉行贈書儀式，將參展圖書全數捐贈給本屆雙年會共同主辦單位之一的聖彼得堡國立大學，希望能加強學術合作與交流。

中華民國駐俄羅斯代表處為與遠道來俄的台灣學者及本次與會的俄國重要漢學研究機構代表聯誼及交換意見，特地分別於8月23日及8月26日由駐俄羅斯代表王建業作東晚宴款待，餐敘氣氛融洽。1050829

(中央社)