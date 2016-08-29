雄三誤射行政懲處 擴大至海軍教準部

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7月初海軍金江艦誤射雄三飛彈，國防部官員今天表示，下一波懲處名單將擴大到教準部、艦指部和131艦隊，金江艦副艦長和操演的資格審查人員也都要受到行政究責。

海軍金江艦7月1日誤射雄三飛彈造成翔利昇漁船船長黃文忠死亡，國軍第一波懲處名單有7人，包括海軍司令黃曙光自請處分記過1次，艦指部中將指揮官蕭維民記過2次，131艦隊長胡志政少將記過2次，金江艦少校艦長林伯澤記大過1次。

此外，金江艦中尉兵器長許博為記大過1次，金江艦射控士官長陳銘修記大過2次，金江艦飛彈中士高嘉駿記大過2次。

國防部今天下午舉行記者會公布雄三誤射事件的行政調查報告，各界關心後續懲處名單。國防部代總督察長吳寶琨在記者會中表示，今早高雄地檢署報告出來，顯示兵器長責任比較重一點，國防部等拿到檢調報告後，會責請海軍司令部就行政調查報告所見的違失和雄檢的調查內容，請海軍司令部整個檢討。

吳寶琨說，除了上次海軍司令部公布的懲處名單外，根據行政調查報告，因為艦長不在艦，副艦長必須負督導之責，金江艦因為艦長接任指揮權未滿3個月，不該申請甲操卻申請甲操，因此資格審查人員要受到行政究責，至於懲處範圍多大，會請海軍司令部檢討。

據了解，懲處範圍將包括教育訓練暨準則發展指揮部、艦隊指揮部和131艦隊的人。

此外，金江艦目前正常執勤，林伯澤、許博為、陳銘修和高嘉駿也都還在金江艦上服勤，海軍官員表示，艦上一定會有資深軍官和心輔人員在場，確保安全。1050829

(中央社)