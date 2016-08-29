楠西行善團秋節送暖 代轉受贈物資

梅花團結默愛會及佛緣聖地捐贈白米及油麵各一批，區公所由區長蕭泰華代表受贈後，將旋即轉送至轄內低收家庭手中。（黃文博翻攝）

中秋佳節即將來臨，時序已呈明顯變化，高溫炙熱的天候也因季節的嬗替，逐漸轉為秋涼的寒意，此是雪中送暖的好時令；楠西區行善團團務積極主動，媒介慈善團體物資轉贈弱勢家庭不餘遺力，今日再獲區內行善團梅花團結默愛會及佛緣聖地，兩個慈善團體捐贈白米及油麵各一批。

楠西區公所由區長蕭泰華代表受贈後，將旋即轉送至轄內低收家庭手中，讓獲贈家戶於此佳節將屆之時，感受社會滿滿的溫情並歡喜共度美好的中秋佳節，捐贈儀式感人而溫馨。

楠西區公所表示，梅花團結默愛會及佛緣聖地，均是楠西區行善團的成員，行善團自104年成立以來，蔡黃牡丹會長與石淑美師姐，屢屢代表梅花團結默愛會、佛緣聖地慈善團體慷慨解囊、踴躍捐輸，充實行善團濟助物資，讓區內弱勢族群蒙受關懷與照料，尤以梅花團結默愛會其會址雖遠在高雄鳳山，惟本著愛心不止息、行善無界限的信念，不畏路途遙遠跨區並親自載送濟助物資至楠西區，大愛精神彰顯無遺。

區長蕭泰華表示，此次代表行善團受贈的所有物資，均如往昔，將責由社會課妥適分配並盡速送達到區內弱勢家戶手中，除了感謝梅花團結默愛會、佛緣聖地兩個慈善團體捐贈物資予行善團外，並感謝行善團內之其他宗教團體、里長、個人等等團員，本著關懷弱勢、疼惜貧困的悲憫情懷，長期挹注人力、物資廣為佈施、默默行善，讓偏遠城鄉的孤貧民眾蒙獲均霑，月圓人團圓，於此佳節前夕，適時領受來自於善心團體的貼心關懷與感受一股炙熱的溫情。

(中時)