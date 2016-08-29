不滿小弟脫離組織 幫派老大竟逼「口交」排氣管

新北市瑞芳男子鄭柏堅（35歲）自稱天道盟瑞芳分會長，去年他不滿譚姓小弟想脫離組織，竟拿刀抵頭逼對方「口交」汽車排氣管，讓譚男瞬間吸入大量廢氣，最後甚至要將他海拋，幸好當時員警趕赴發現撿回一命。檢方今天依殺人未遂罪嫌，將鄭男及4名手下起訴。

警方表示，鄭男（35歲）平時擁槍自重，吸收多人加入幫派，並多在基隆地區魚肉鄉民，前年曾在KTV與人發生衝突，隔天持西瓜刀將對方砍成重傷，之後被依殺人未遂判刑7年定讞，最後未到案而遭法院通緝。

檢方調查，鄭男去年9月不滿譚姓小弟要脫離幫派，竟夥同手下將他強押上車，載至碧砂漁港不斷凌虐，不僅飽以老拳再用鋁棒毆打伺候，甚至逼他跪在汽車後方，叫他含住炙熱的排氣孔，譚男不僅口部嚴重燙傷，還因吸進廢氣導致昏迷，之後鄭男原要將譚男「海拋」，後來見警方巡邏車到場，才一哄而散，譚男當下被送往醫院急救撿回一命。

該案東窗事發後，鄭男又開始逃亡，結果去年10月間，鄭男帶女友出遊，途中抓了2條青竹絲回家把玩，事後還PO臉書炫耀，豈料隔天遭蛇反咬自行就醫，警方接獲通報不費吹灰之力，在醫院當場將他逮捕。檢方今天偵查終結，依殺人未遂、強制、恐嚇、槍砲，毒品等多項罪嫌，將鄭男及其小弟一干人起訴。

(中時)