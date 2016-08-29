謝忻熬10年遺憾未獲恩師認可 胡瓜：我心裡早已肯定

謝忻遺憾出道10年仍未獲得恩師胡瓜認可。（圖／本報系資料照）

有著「小Selina」稱號的34歲主持人謝忻，出道10年從棚內走出戶外，不計形象的賣力演出備受觀眾肯定，日前她出外景時不慎受傷，卻不想耽誤錄影行程，未料事後才發現遭細菌感染，由於延誤就醫致使必須「挖肉」治療，但為了節目謝忻咬牙忍受，敬業態度令人欽佩，只是近日接受訪問時，談到一手拉拔她的父母與恩師胡瓜，忍不住掉下眼淚。

節目上總是給人不怕出醜的諧星印象的謝忻，其實擁有英國倫敦大學金匠學院音樂系碩士高學歷，更曾通過倫敦聖三一學院考試，考取鋼琴演奏文憑，是個名副其實的音樂才女，當年為了支付昂貴學費，父母不惜拿老家抵押、提領退休金，母親更四處標會，花費千萬為的就是栽培謝忻學習音樂，她也曾為了減輕家裡負擔，跑去餐廳非法打工，只是最後學成歸國後，她卻放棄了月入5萬的鋼琴老師工作，因緣際會下靠模仿Selina出道，被當作諧星的她還使父母得忍受親戚嘲諷，家裡至今仍負債300萬元。

謝忻在《綜藝大集合》擔任固定班底，不計形象的演出深受觀眾喜愛。（圖／民視提供）

謝忻談到放棄音樂路闖蕩演藝圈，拿到的第1個月酬勞卻只有5千元時，哽咽表示：「我在提款機前第一次看到餘額不足的代碼，想說這什麼玩意啊？」初出道沒知名度，讓她能上的節目有限，靠著和經紀公司借錢、至美語補習班兼差賺錢度日，曾經被公司告知製作單位都不想找她，只因「我一出現收視就會掉」所幸後來她獲得胡瓜賞識，加入《綜藝大集合》當固定班底，漸漸地也闖出知名度。

出道10年始終得不到胡瓜肯定是謝忻目前的遺憾，面對恩師胡瓜，她只有一個願望，那就是聽見胡瓜親口對她說：「謝忻你是一個主持人了」，對於子弟妹的告白，胡瓜聽聞後直說：「在我心裡早就肯定她了。」認為主持之路不好走，但謝忻的表現已經足以肯定自己，勸道「不用太在意別人眼光，她的未來路還很長，繼續走下去吧。」

(中時電子報)