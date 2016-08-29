361°追夢之旅 大學生分組接力環島賽

全大運乙組鍾明翰全程配速協助女選手們完成賽事。(公關提供)

361°追夢環島之旅號召20名選手以17天的時間，完成分組接力環島，獲勝學生的大學學費將由361°贊助，賽程從8月22日自台北劍潭開跑，以逆時針方向繞行台灣一圈，9月7日最後終點回到台北中正紀念堂大孝門，總里程數共計825公里；優勝隊伍將可獲得由361°贊助下學年度獎學金，總獎金共計20萬。

361°追夢環島之旅進行到第8天，29日為第2個加權站，原定車城出發，但因路線考量而改為屏東南州出發。第一棒由女生選手擔任，最後由郭沛靈以1小時4分42秒蟬聯女子冠軍。

361°追夢環島之旅接力環島賽。(公關提供)

第二棒從14公里處出發，黑色閃電的杜昭弘維持領先優勢，一起跑就拉開距離並持續到終點，緊追在後的分別是黃家超跑的陳鵬文及翠藍奇蹟的陳永錚，本身有習慣長跑的陳鵬文在第3天首次拿下單棒冠軍後，便不難看出本身長跑實力。

第三棒選手桃色風暴的簡煒、翠藍奇蹟的郭秉翰、焰紅野馬的陳詠智及happy polla的許凱智，吳聲均則拿下單棒冠軍，成功幫助隊伍橘世矚目提升成績。

今日成績的部分一樣由黑色閃電穩坐第一，而橘世矚目則成功把握加權機會，將單日積分拉升至第二名。明天路線將從屏東滿州到知名的壽卡驛站，全長50.5公里，將於05:30出發。明後兩天都是高難度的爬坡賽，後天則是可以翻轉積分的加權站。

(中時電子報)