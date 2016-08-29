中元普渡 北聖宮串聯警民助弱勢

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105年新北市中和區北聖宮管理委員會舉辦一年一度的中元普渡法會，普渡物資助弱勢。（葉書宏翻攝）

105年新北市中和區北聖宮管理委員會舉辦一年一度的中元普渡法會，普渡物資助弱勢。（葉書宏翻攝）

105年新北市中和區北聖宮管理委員會舉辦一年一度的中元普渡法會，普渡物資助弱勢。（葉書宏翻攝）

105年新北市中和區北聖宮管理委員會舉辦一年一度的中元普渡法會，信徒感受媽祖的慈悲心，參與的信徒一年比一年熱絡，紛紛響應捐贈白米活動，一起來關懷需要幫助的人，減輕弱勢家庭的經濟壓力。

中和區北聖宮管理委員會發起「關懷社區扶持弱勢白米發放」活動，結合新北市北聖慈善會、中和區公所、中和區復興里辦公室、中和一警分局景安派出所聯合辦理，在中和區北聖宮廣場發放，發放對象計有中和南勢區24里561戶低收入戶，及永和榮光育幼院、新北市身障者弘德協會、真善美社會福利基金會、新北市智障者家長協會、仁友愛心家園、中和區復興公園身障團體、中和區復興里弱勢團體等7個團體受惠。

中和區區長柯慶忠、中和區復興里里長尤敏玉、景安派出所所長蔡天瑞等人受邀參與活動，受到現場民眾熱烈歡迎，柯區長也逐一和現場的長輩握手，提醒天氣炎熱，要多喝水，祝福大家身體健康。

中和區北聖宮主任委員何坤濟表示，今年是第20年辦理發放白米活動，每年參與中元普渡法會的信徒，非常熱絡的響應捐贈白米等物資，今年共有323位信徒參與白米捐贈，共獲得捐贈18500斤白米。

復興里長尤敏玉個人也捐贈500斤白米，拋磚引玉希望能獲得更多社會善心人士共襄盛舉，發揮一點點愛心，讓社會到處可以充滿溫暖。

所長蔡天瑞說：「中和北聖宮長期協助景安派出所辦理寒冬送暖活動，提供生活物資等民生用品，慰問濟助貧困家庭或獨居老人」，平時員警執勤發現需要幫助的家庭，除了通報相關單位，並主動關懷，也會透過轄區公益慈善團體來協助，喚起社會大眾對弱勢族群的關懷及幫助，讓社會更祥和溫暖。

(中時)