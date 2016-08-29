港股收跌88點 成交量近三周新低 2016年08月29日 17:27 工商 黃欣 小字型 中字型 大字型 點閱35 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 香港信報報導，全球金融市場正關注美國9月是否會升息，也讓港股今（29）日觀望氣氛濃厚。恒生指數今早低開5點，全日高點一度來到22922點。最低一度下挫146點，全日低點為22762點。終場恒指收報22821點，跌88點或0.4％。全日成交額540.85億港元，較上日少約6.85億元，為接近三周以來新低。國企指數收報9497點，跌52點或0.6%。(工商) 關鍵字：港股 點閱35 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：眾安保險 擬赴港上市 上一則：滬指收盤持平 成交縮減近1成 相關新聞 《港股》多空同陷觀望，恆指幾近持平 文字 美聯準會主席發表演說前 港股收平盤 文字 《港股》待葉倫談話，恆指開漲0.05％ 文字 港股升0.41％ 收在22,909點 文字 《港股》多空拉鋸，恆指收漲0.41％ 文字 發表意見(0)