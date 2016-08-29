港股收跌88點 成交量近三周新低

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香港信報報導，全球金融市場正關注美國9月是否會升息，也讓港股今（29）日觀望氣氛濃厚。恒生指數今早低開5點，全日高點一度來到22922點。最低一度下挫146點，全日低點為22762點。終場恒指收報22821點，跌88點或0.4％。全日成交額540.85億港元，較上日少約6.85億元，為接近三周以來新低。

國企指數收報9497點，跌52點或0.6%。

(工商)