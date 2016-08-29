天壇經文社保存70年手抄經書 11月特展亮相

天壇廟方發現一批已有70年歷史的手抄經文。（程炳璋攝）

這批經文書以木頭當書皮，看來像是一本本秘笈。（程炳璋攝）

民國初年時台灣社會識字者還不多，能寫出一手好字更少，中西區台灣首廟天壇的經文社內，卻找出數十本保存完好的經文書，以宣紙為內頁，木頭為書皮，推估起碼有70年以上的歷史，皆是先人以毛筆寫出的各種經文，廟方視為墨寶，將在11月舉辦的道教文物特展中亮相。

台灣首廟天壇成立的經文社有100年以上歷史，不像現代到書局買本經書很方便，早期社會的影印設備落後，文書傳達靠手抄寫，經文社的誦經團成員需要經文念經，社內的先人用毛筆一字一字寫出，製作成冊。

這些手抄經文，都是先人以毛筆字謄寫在宣紙上，還以木頭當封面，外觀有如一本本武功秘笈，經書的年份從70年前至40餘年前都有，保存在經文社內一角，再次被取出時，寺廟委員會感到意外，廟內竟還保存著早年先人留下的墨寶。

早期能進入天壇的經文社成員，必須具有一定的社會地位，抄寫經書者還需寫得一手好字，廟方表示，寺廟繪畫大師潘麗水就曾是經文社成員，也曾任社長，部分手抄經書可能出自他的手筆，但仍須專家鑑定。

66歲的高碧玉自20餘歲進入天壇經文社，歷經40餘年，誦經時從手抄書看到影印本，都不知有保存如此久遠的經書，她看著斑駁泛黃的內頁，直呼這是廟方的墨寶。

中西區天壇11月將舉辦為期4個月的「道法萬象」道教文物展，這批70年的手抄經文將成為展出的文物之一。

(中時)