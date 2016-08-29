茄萣溼地級別未明，環團籲緩1-4號道路環評審查

我要評比

環保團體呼籲暫緩茄萣1-4號道路環評審查。（林宏聰攝）

高雄茄萣溼地1-4號道路開發案將於31日進行環評大會審查，環保團體表示，茄萣溼地物種豐富，應屬國際級溼地，但目前級別仍未確定，呼籲暫停環評審查；環保局則強調，環評過程亦將考量開路對溼地影響，做出公正客觀決定。

地球公民基金會、高市野鳥學會、荒野保護協會高雄分會、守護茄萣溼地青年聯盟、茄萣生態文化協會等團體今日召開記者會指出，《溼地保育法》去年公告實施，茄萣溼地目前仍被列為地方級暫訂溼地，但1-4號道路環評審查卻將於31日上場，時機並不適當。

高市野鳥學會總幹事林昆海說，茄萣溼地過冬水鳥數量高達1萬5000隻，前2年度冬黑面琵鷺佔全台總量9.5%，鳥類超過150種，應屬「拉姆薩溼地公約」定義的國際級溼地，在審議有結果之前，若貿然進行環評，恐低估茄萣溼地的重要性。

環保團體強調，日前國際黑面琵鷺後援聯盟為此特地寫信給行政院長林全，控訴高雄市府歷次對茄萣溼地環境評估持續「基於政治考量，而非依據科學根據」，呼籲中央再評定作業至少將茄萣溼地列為國家級溼地。

高市環保局則解釋，環評審查與溼地等級畫分並無順序衝突，這次市府新工處重製的環評書件，已因應《溼地法》加入開路對溼地造成的影響評估，且提出相關預防、減輕措施，環評委員將依專業、客觀公正態度進行審查。

荒野高雄分會秘書許怡雯說，1-4號道路是依2002年當時的需求狀況設計，但如今人口成長、遊艇產業專區均不如原先預期，開路是否還符合需求？守護茄萣溼地青年聯盟代表連子彬也質疑，1條每年黑面琵鷺過境時要封閉半年的道路，如何抒解交通？

茄萣1-4號道路在地方引起正反兩面意見，市府2014年7月17日通過環評案，但附帶原則是黑面琵鷺過境季節不可開放通行，持反對意見的環團及居民提出行政訴訟，高雄高等法院今年元月宣判撤銷原環評結論，高市工務局新工處3月31日提送重製環說書，4月20日專案小組審查後，訂於8月31日環評大會委員會續審。

(中時)