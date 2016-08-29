衛武營玩藝節更名「衛武營藝術祭」 盼廣納更多人參加

衛武營藝術祭門票啟售，開幕節目「新社員」開賣3天已賣出800多張票。（衛武營提供）

衛武營玩藝節今年更名「衛武營藝術祭」，推出台灣首度馬戲、戲劇平台式活動，其中馬戲平台由待過太陽劇團的陳星合擔任共同策展人，他強調這場「由馬戲人策劃的馬戲藝術節」將顛覆刻板印象，讓觀眾見識馬戲「說故事」能力。

衛武營最早推出「玩劇節」，節目以戲劇為主，2014年文化部將台北華山藝文中心的「藝術生活節」南移，改為「衛武營玩藝節」，衛武營藝術總監簡文彬說，今年經過討論，再度改名為「衛武營藝術祭」。

簡文彬解釋，祭典包羅萬象且有歡慶之意，改名「藝術祭」希望廣納更多人參加，而且祭典中不設限，表演藝術家可盡情發揮，參與者也能發表看法，所以今年國際論壇更聚交於「眾人參與」，希望聽取民眾對衛武營的未來想像。

衛武營藝術祭自10月13日至11月27日止共為期7周，每周均有主題，今年特別由曾在台北引起轟動的青春搖滾音樂劇《新社員》揭開序幕，簡文彬表示，事前很多人擔心高雄沒有票房，沒想到開賣3天已賣出800多張票，令工作人員很振奮。

另外，衛武營藝術祭首創馬戲、戲劇平台，提供國內外好手交流機會，馬戲平台共同策展人陳星合說，以往台灣觀眾只知道馬戲表演「挑戰人體極限、展現力與美」，其實馬戲和音樂、戲劇、舞蹈一樣皆可說故事，屆時觀眾將可從國際大師們的演出一窺究竟。

衛武營藝術祭典門票已於8月25日正式啟售，購票可上兩廳院售票系統，節目詳情亦可上「2016衛武營藝術祭」官網、衛武營本事部落格及衛武營粉絲專頁查詢。

(中時)