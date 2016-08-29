明賢陸橋將拆 日新國小師生繫黃絲帶

「再見了！明賢陸橋」台南市政府工務局計畫拆除全市9座使用率偏低的陸橋，今天晚上率先拆除南區日新國小前的明賢陸橋。日新國小為感謝這座守護該校師生30多年的陸橋，上午發動全校4至6年級師生替陸橋繫黃絲帶，並紀念這段為建造陸橋走上街頭抗爭的往事。

日新國小指出，民國70年代金華路才剛開闢不久，由於路直且車少，過往車輛車速都相當快，每年都有多位日新國小學童穿越馬路時，被車輛撞成重傷甚至死亡。當時日新國小家長會經過多次討論，決定向市府爭取建造一座陸橋，讓日新學子與來往民眾可以安全地穿越金華路一段。

原本市府同意施工，但沒想到施工不久後，工程卻莫名停擺，經家長會多方奔走未果後，家長會於是號召學生及家長一起走上街頭。遊行時，還借了1輛選舉用的宣傳車，一路從該校遊行到市府，呼籲早日完成陸橋，維護學童上放學的安全。

鑑於當年仍是戒嚴時代，這場街頭活動也引起多方關注。最後，在輿論及民意的壓力下，陸橋終於順利地完工。然而，在爭取陸橋興建過程中出力甚多的市議員莊明賢卻不幸病逝，大家於是建議以他的名字命名「明賢陸橋」。

如今，明賢陸橋即將走入歷史，日新國小師生為了紀念當年爭取興建陸橋的各方人士，以及不幸病逝的莊明賢，上午動員4年級至6年級上百名師生，心懷感謝與不捨，一起替陸橋繫上黃絲帶，並大聲地說，「明賢陸橋謝謝您，再見」，場面十分溫馨。

(中時)