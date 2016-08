命運的捉弄 希特勒與安妮父親曾是同袍

前排最左者就是一戰德軍時期的希特勒。(達志影像/Shutterstock)

一位是近代最惡名昭彰的獨裁者、另一位是被前者加害的倖存者,《安妮日記》(Anne Frank: The Diary of a Young Girl)作者的父親奧圖(Otto Frank),在第一次世界大戰期間,和希特勒(Adolf Hitler)同為德意志帝國(Deutsches Kaiserreich)陸軍的一員,也曾並肩在慘烈的索姆河戰役(Battle of Somme)中服役戰鬥過,卻在十多年後成為敵人。

據英國《每日快報》(Daily Express)報導,安妮的父親奧圖曾在1915年加入德國陸軍,被派往西部前線防衛,後因功晉升為中尉軍官;與此同時,希特勒則是加入德國巴伐利亞預備步兵團(Bavarian unit)第16團,也被派往同一個防線駐守,由此證明兩人曾為同袍在同地禦敵。而後希特勒因索姆河戰役受重傷,於1918年退役,奧圖則是到戰爭結束後才正式除役。

一戰期間,奧圖法蘭克和希特勒就是在這種陣地防禦敵人。(達志影像/Shutterstock)

戰爭結束後,希特勒一路扶搖直上取得德國政權,開始迫害和搜捕境內與週邊國家的猶太人,而奧圖一家在1933年為保家人安全被迫舉家遷移到荷蘭境內,命運的追弄讓兩人從同袍變成血海深仇,1944年8月4日,奧圖一家被逮捕且分別送往集中營,妻子和2名女兒最後皆亡於奧斯威辛集中營(Auschwitz-Birkenau),奧圖因被蘇聯軍隊救出成為家中唯一倖存者。

《每日快報》還盤點出6位在第一次世界大戰期間,曾和希特勒對陣過的英國著名政治家和文學家,包含二戰後知名保守黨首相哈羅德(The Rt Hon. Harold Macmillan)、《魔戒》(The Lord of the Rings)的作者托爾金(J.R.R. Tolkien)和古希臘羅馬學者格雷夫斯(Robert von Ranke Graves)等名人,這些人的共同點是,都在那場傷亡達130萬人的陣地戰- 索姆河戰役中,和希特勒的部隊對戰過。

(中時電子報)