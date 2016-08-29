命運的捉弄 希特勒與安妮父親曾是同袍

前排最左者就是一戰德軍時期的希特勒。（達志影像/Shutterstock）

一位是近代最惡名昭彰的獨裁者、另一位是被前者加害的倖存者，《安妮日記》（Anne Frank: The Diary of a Young Girl）作者的父親奧圖（Otto Frank），在第一次世界大戰期間，和希特勒（Adolf Hitler）同為德意志帝國（Deutsches Kaiserreich）陸軍的一員，也曾並肩在慘烈的索姆河戰役（Battle of Somme）中服役戰鬥過，卻在十多年後成為敵人。

據英國《每日快報》（Daily Express）報導，安妮的父親奧圖曾在1915年加入德國陸軍，被派往西部前線防衛，後因功晉升為中尉軍官；與此同時，希特勒則是加入德國巴伐利亞預備步兵團（Bavarian unit）第16團，也被派往同一個防線駐守，由此證明兩人曾為同袍在同地禦敵。而後希特勒因索姆河戰役受重傷，於1918年退役，奧圖則是到戰爭結束後才正式除役。

一戰期間，奧圖法蘭克和希特勒就是在這種陣地防禦敵人。（達志影像/Shutterstock）

戰爭結束後，希特勒一路扶搖直上取得德國政權，開始迫害和搜捕境內與週邊國家的猶太人，而奧圖一家在1933年為保家人安全被迫舉家遷移到荷蘭境內，命運的追弄讓兩人從同袍變成血海深仇，1944年8月4日，奧圖一家被逮捕且分別送往集中營，妻子和2名女兒最後皆亡於奧斯威辛集中營（Auschwitz-Birkenau），奧圖因被蘇聯軍隊救出成為家中唯一倖存者。

《每日快報》還盤點出6位在第一次世界大戰期間，曾和希特勒對陣過的英國著名政治家和文學家，包含二戰後知名保守黨首相哈羅德（The Rt Hon. Harold Macmillan）、《魔戒》（The Lord of the Rings）的作者托爾金（J.R.R. Tolkien）和古希臘羅馬學者格雷夫斯（Robert von Ranke Graves）等名人，這些人的共同點是，都在那場傷亡達130萬人的陣地戰- 索姆河戰役中，和希特勒的部隊對戰過。

(中時電子報)