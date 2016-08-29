開學日 林智堅贈跳繩鼓勵「勇於跨越挑戰」

新竹市長林智堅29日到舊社國小，致贈開學見面禮，現場更親自教大家跳繩。（郭芝函攝）

國中小開學首日，新竹市舊社國小，為迎接小一新生，師長紛紛化身卡通人物「救援小英雄」，帶領新生參觀校園，市長林智堅29日也到場，送給每位小朋友「新生開學見面禮–運動新生袋」，其中的「活力跳繩」是鼓勵他們勇敢跳躍，不畏任何挑戰。

貨真價實孩子王！現場小一新生，見林智堅前來，全部蜂擁而上，當他們收到開學見面禮，更是笑得不亦樂乎，仔細聽取林智堅的「跳繩教學」，大夥過沒多久，隨即玩成一片，林智堅也分享，自己初入小學時非常緊張，開學第1天，媽媽不放心在教室外守著，至今依舊難忘。

他還說，從幼稚園升上小一，是孩子由幼兒蛻變成兒童的一大轉捩點，需要家長的陪伴與支持，以及多些耐心與等待，如此一來他們才能快樂學習、健康成長。為歡迎他們上國小，培養健康身體，準備「活力跳繩」、「健康小方巾」，更透露自己小時候個頭小， 老師要他加入跳繩隊後，才跳出現在的身高，鼓勵「想長高就多跳繩。」

教育處表示，今年發送市立29所小學開學「新生禮」，禮袋內含「活力跳繩」及「健康小方巾」，跳繩有利增加孩子的協調與靈活性，短時間滿足運動量，也能增加專注力，大大提升學習效果，而使用百分百純綿的小方巾擦汗，不但環保實用又健康，同時也象徵孩子能「賢良方正，樸實正直」。

(中時)