家齊高中迎芬蘭志工Iida 任心靈導師

來自芬蘭的國際志工Iida，將在家齊駐校擔任心靈導師。（黃文博攝）

伊達（右）將長駐家齊高中擔任心靈導師，校長張國津特別將她介紹給全校師生認識。（黃文博攝）

29日是各級學校的開學日，剛由女中改成高中的家齊高中，開學典禮時，校長張國津穿上男學生制服主持開場，典禮上，全校師生熱情地歡迎來自芬蘭的ICYE國際志工Iida(伊達)，她將長期駐校擔任心靈導師。

張國津表示，家齊高中深耕國際教育與跨國文化交流，從102學年開始，即與國際青年文化交流協會合作，先是在校內成立社團，培訓學生成為接待外賓來訪的親善大使，又於今年5月迎接第一位來自希臘的ICYE國際志工，建立國際志工長期駐校服務交流的機制。

張國津指出，有別於過去接待扶輪社的國際交換學生，家齊高中改與國際青年文化交流協會合作，招募學有專精的國際志工駐校，長時間與師生進行語言文化交流。

伊達本身是諮詢輔導專長，在芬蘭當地中學擔任心理輔導員，在家齊駐校服務期間，除了將引介芬蘭當地文化，融入校內語言文化學習課程，也將與輔導處合作，透過預約登記，讓家齊師生可以與其對談，進行生涯諮商輔導或是文化交流對話，成為家齊師生的心靈導師。

伊達說，芬蘭是聖誕老人的故鄉，她小時候曾寫信給聖誕老人，信件還被當地電視台轉播念出。家齊英文科每年12月皆會舉辦英語短劇比賽，今年將搭配國際文化週應景結合英文寫信給聖誕老人的活動，讓學生們在家齊校園便可與世界做朋友，拓展國際視野。

(中時)