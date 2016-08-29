同樣受汙染威脅 許厝分校、埤頭國中兩樣情

今天是開學日，同樣受工業汙染威脅的雲林縣橋頭國小許厝分校及彰化縣埤頭國中的學生卻是兩樣情。教育部說，許厝分校學生不願到豐榮國小就讀，希望他們明天改到橋頭國小本校上課；至於埤頭國中，因為汙染工廠已被勒令停工，學生開心上學。

許厝分校因為受到六輕汙染威脅，教育部及雲林縣政府原本開學後要將學生安置到相距9.1公里的豐榮國小上課，但家長們不從，今天讓小孩繼續到許厝分校要上課。

教育部國教署組長許麗娟表示，許厝分校的學生去年9月曾到橋頭國小本校上課一學期，但今年2月又搬回許厝分校，原本開學後要將他們安置到豐榮國小，但家長們不接受，折衷後，明天交通車會隨時待命，接送學生到橋頭國小本校上課。

許麗娟表示，去年9月時，橋頭國小本校的空間不足，以致讓前來的許厝分校學生覺得擁擠，後來又搬回去。但少子化已造成改變，橋頭國小本校可挪出充分空間讓許厝分校學生就學，教育部會在軟硬體上給予全力支持。

如果許厝分校的家長們不讓小孩到橋頭國小本校上課，依《兒童及少年福利與權益保障法》，剝奪或妨礙兒童及少年接受國民教育之機會，家長將被處以6萬元至30萬元的罰款。不過許麗娟希望不要輕易開罰，雲林縣政府和家長們多溝通，從中找到共識。

受到宏昇能源科技排放戴奧辛臭氣影響2年多的埤頭國中幸運多了，在司法介入下，這家公司已經辦勒令停工，負責人也被法辦，學校師生今天快樂開學。

同樣是遭受工業汙染威脅，為何許厝分校及埤頭國中的命運不一樣。教育部資科司副司長劉文惠說，宏昇能源科技的戴奧辛汙染已經超出規定，因此被勒令停工；但是六輕的汙染還在法律範圍內，不能要他們停工，只好對許厝分校學生進行預防性安置。

此外，受少子化影響，今年新北市柑林國小、菁桐國小及花蓮靜浦國小都只有1個新生，是名副其實的「小」學。目前約有400所國中小學生數低於50人，許麗娟說，將讓這類型小學校進行「混齡教學」，目前積極配訓教師中。

(中時)