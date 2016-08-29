美MTV大獎 拜爾斯同隊友頒獎給碧昂絲

我要評比

參加里約奧運的美國體操女團「終極5人組」其中4人，今天出席MTV音樂錄影帶大獎（MTV VMAs），還跟當晚榮獲最佳女歌手音樂錄影帶獎的碧昂絲（Beyonce）擁抱。

5人中的道格拉斯（Gabby Douglas）因生病，不克出席。

美聯社和「每日郵報」網站（MailOnline）報導，身穿紅色迷你裙的拜爾斯（Simone Biles）和芮斯曼（Aly Raisman）、赫南德茲（Laurie Hernandez）、寇西恩（Madison Kocian）一同上台頒獎。

拜爾斯說：「我們團隊的第5位成員（蓋比）道格拉斯有健康問題，很可惜今晚無法到場。希望妳快好起來，蓋比。」

道格拉斯的公關柏布瑞吉（Lesley Burbridge）說，道格拉斯因為前一次受傷造成口腔感染，目前在醫院接受治療。

美國體操女團將最佳女歌手音樂錄影帶獎頒給碧昂絲。

芮斯曼在舞台上說：「獲得最佳女歌手音樂錄影帶獎提名的5名女性，都很努力發揮她們的專業水準。她們是我們的模範，我們希望可以成為年輕一代女性的楷模。」

這4名體操明星也與實境秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian）合照。（譯者：中央社陳昱婷）1050829

(中央社)