燕巢持一卡通共乘小黃 1塊錢逗陣坐

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高雄市獨步推動的計程車共乘，今天起再開闢燕巢線彈性運輸，至9月9日，持一卡通搭乘只要付費新台幣1元，長輩「坐免錢」。

市府交通局今天在燕巢區宣布計程車4大創新服務，鼓勵民眾多加利用，也享各項優惠，提高共乘及便利性。

近來計程車業者受到Uber非法營業的衝擊，生意受到影響，交通局擴大計程車多元化營運模式，推出4大創新服務，彈性運輸、共乘服務、無障礙計程車、觀光計程車，要讓「小黃」向上提升、有感轉型。

立委劉世芳、林岱樺、許智傑和市議員陳政聞、高閔琳等人都出席見證創新服務，希望民眾多利用計程車接駁，能有效節省離峰時間公車的閒置產能，提升環保與效率。

高雄市計程車彈性服務已有大湖、大樹、大寮及永安4條路線，再新增「燕巢線」，民眾只要事先預約（共乘），到9月9日，持一卡通刷卡，就能以「1元」搭乘，長輩持敬老或博愛卡都免付費；至於活動結束後，民眾持一卡通搭乘也只要付費10元，活動先試辦3個月。

至於高鐵站到義大世界、義大醫院和佛陀紀念館熱門共乘路線，交通局規劃配合中秋連假前夕，9月14日（週三）上午10時到下午4時舉辦「0元」共乘活動，有60輛車0元名額。

交通局也努力培訓觀光計程車駕駛，提供英、日、韓語教材，讓來高雄市觀光的旅客可以透過觀光計程車的解說導覽服務，暢遊重要景點。

在輔導計程車業者投身服務身障者行列，市府鼓勵身障者上學、就業、洽公與娛樂利用通勤往返，可享車資補助，即使身障朋友看午夜場電影也能用優惠價搭乘無障礙計程車回家。1050829

(中央社)