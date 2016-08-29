代表台灣出賽 僑泰拔河溜冰隊授旗

僑泰中學今天授旗給代表中華隊將參加世界盃拔河、溜冰錦標賽的選手，藉此為他們打氣。（林欣儀攝）

2016世界盃室外拔河錦標賽下月將於瑞典馬爾摩登場，就讀僑泰中學的紀仲恩、何寓洋獲選為中華隊代表，與景美女中隊員搭配默契佳，可望奪金；此外，王冠之、彭悅慈也將赴南京參加世界盃溜冰錦標賽，校方特別舉辦授旗儀式，為他們打氣。

高舉黃、綠色旗幟，僑泰中學校長廖玉明親自授旗給王冠之、彭悅慈與紀仲恩、何寓洋等選手，他表示，今天是各級學校的開學日，盼在這個特別的日子，將全校師生的期許與祝福獻給選手，盼他們凱旋而歸。

就讀高三的紀仲恩、何寓洋曾於今年世界盃室內拔河錦標賽擊敗強敵大陸隊，榮獲金牌，下月7日更將赴瑞典參加比賽，校方表示，僑泰中學與景美女中拔河隊合作已6年，培養出絕佳默契，今年2月間就攜手奪下世界盃室內拔河錦標賽男女混合組三連霸，這次同時入選中華隊，預計再奪金。

拔河隊教練潘明有強調，「我們一直以來都是低調的勇者」，選手們將將全部時間與精力投入練習，連過年、假日都在苦練，就是為取得更好的成績。

此外，年僅15歲、就讀僑泰觀光科一年級的王冠之，以超齡技術入選今年世界盃溜冰錦標賽中華隊選手，她開心的說，上場的目標就是要拿金牌。而同樣代表中華隊將參賽的彭悅慈去年與金牌擦身，她說，暑假打工籌募費用，還到韓國集訓20天，就是要在這次比賽實現夢想。

(中時)