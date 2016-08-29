為何不是北上廣？G20選址杭州的最大秘密！

橋是杭州之象徵物，圖為當地的拱宸橋。(圖/新華社)

今年備受矚目的G20峰會將在9月於杭州召開，也許有人會問：為什麼不是北京、上海、廣東，而選在這個非一線城市？其實，杭州超乎你我想像，它正以一個顛覆式的路徑「網路金融」彎道超車！

陸媒「智谷趨勢」近期對杭州的城市發展做了詳盡報導，指「杭州模式」正在成為典範，也就是一種以三級產業為主，尤其是以網路經濟為重點的發展模式。現在的杭州不只是風景秀麗，其人性化服務更令「北、上、廣、深」汗顏。

杭州的網路經濟非常發達，這點體現在該城生活的方方面面。如果到當地旅行，只要持一部手機就可以滿足各類型交易，這種付費方式在大陸稱作「移動支付」。包括98％計程車、95％超商、50％餐館，甚至部分攤販都可以用手機買單，還可以藉手機租用公共自行車、愛心傘、充電器。杭州的網路發達，又給它帶來了「電商之都」的美名。

在杭州一處公共自行車租賃點，公共自行車貼上G20宣傳語。(圖/新華社)

若要探討杭州的崛起，不按牌理出牌的顛覆式創新是主要原因，這起源於十年前取消西湖風景區門票。杭州不以旅遊作營利，而是把它當成導入口，以此吸引更多人流，帶動當地第三產業的扶搖直上。另一方面，杭州不按改革開放的主流模式去發展工廠與製造業，轉向將火力集中在服務業，尤其是科技、金融，也造就了著名的「阿里巴巴」。

就是從「阿里巴巴」開始，相關產業陸續往杭州聚集，使這邊逐漸成了一個網路金融生態圈。杭州又以此優勢搞所謂的「惠普金融」，也就是把網路變成了像水、電、煤一樣的基礎設施，讓所有人都能享受到方便的網路金融。

杭州顛覆式的發展，會不會給許它一個顛覆式的未來？這點值得令人期待！因為現在的杭州即將有舉辦世界級盛會「G20首腦峰會」的經驗，加之這邊有原生的世界級公司「阿里巴巴」與「螞蟻金服」，配合主打的網路金融模式。可以說，杭州不只能顛覆自己，也有潛力能擴散影響，此刻就讓我們傾聽它震撼世界的聲音吧！

(中時電子報)