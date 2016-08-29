趙德胤不按劇本走 柯震東莫名被賞巴掌

導演趙德胤「再見瓦城」9月5日將在威尼斯影展首映，趙德胤經常不按劇本走，像是他就要女主角吳可熙突然賞柯震東巴掌，而柯震東、吳可熙也實際在工廠生活，儼然當地人模樣。

「再見瓦城」今天舉行威尼斯影展行前記者會，導演趙德胤、演員柯震東、吳可熙都出席。

昨天前導預告影片曝光，柯震東、吳可熙表示，他們也是昨天在網路上才看到，趙德胤說，演員和記者一樣，都是同步看到海報、照片、影片。

先前柯震東幾乎傳了近百封的訊息，他說，「我希望可以了解進度在哪裡，因為我每次都是和大家一樣得知消息」，趙德胤表示，很少有演員拍完電影後這麼關心自己的表現，但畢竟柯震東、吳可熙投入一年的時間在這部電影，也很擔心呈現出來的成果。

柯震東表示，拍片期間最難忘的就是每天早上5時上工、去工廠，和當地演員互動、練習雲南話，且那時手機被收起來，每天只有一小時可以偷上網，幾乎與外界隔絕。

預告片中可看到吳可熙賞柯震東巴掌，吳可熙說，拍這場戲時她一直笑場，因為很多戲是即興，趙德胤私下和說，「等一下有感覺可以賞柯震東巴掌」，柯震東就這樣莫名被打，不過還好柯震東沒有太大的驚嚇，覺得這就是情緒到了。

「再見瓦城」入圍威尼斯影展，9月5日將在威尼斯舉行世界首映，12月9日在台上映。1050829

(中央社)