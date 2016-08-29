全壘打滿天飛 中職：比賽球檢驗合格

中職賽事全壘打滿天飛，桃猿的陽耀勳27日將一記離譜壞球送出全壘打大牆，讓比賽用球再次成為各界關注焦點，中職今天表示，比賽用球經客觀單位檢驗，各項數據皆合格。

中華職棒Lamigo桃猿隊的外野手陽耀勳27日在桃園球場，把一記高於肩膀的離譜壞球，砍劈到全壘打牆外。中職今年打者大爆發，全壘打滿天飛，加上陽耀勳這支砍劈全壘打，讓比賽用球是否變成「彈力球」又再成為熱門話題。

對此中職今天表示，2016中華職業棒球大聯盟比賽用球再次檢測結果出爐，各項測試項目均合格，但因各界關切，此次除正式規範的14天恆溫恆濕檢測條件外，另增加兩種不同檢測環境，檢測結果恢復係數（COR）分別為：14天恆溫恆濕：0.573、2天恆溫恆濕：0.575、常溫常濕：0.573。

中職表示，此次測試仍委由台北市立大學運動器材科技研究所依照ASTM美國材料與試驗協會F1887 COR測試標準進行，測試項目包括外觀、縫線數、重量、圓周、直徑、縫線高度、縫線寬度、恢復係數（COR）及壓縮值（C-D）等共9項。

中職提到，聯盟歷年來均委託台北市立大學運動器材科技研究所進行比賽用球檢測，該單位亦曾接受世界棒壘球總會委託進行相關檢驗。1050829

(中央社)