盧曉晴帶奧運經驗 拚中信女子高球賽

台灣高球一姐盧曉晴帶著在奧運獲得的寶貴經驗返台，接下來要參加中國信託女子公開賽，盼在中國信託銀行成立50週年之際，把冠軍獎盃留下。

總獎金新台幣500萬元的2016中國信託女子公開賽，9月1日起將在桃園龜山的東方高爾夫球場進行3回合共54洞的賽事，本次賽事將有來自6個國家或地區的108名選手參賽。

由於今年中國信託銀行成立50週年，讓這次比賽更具意義，剛參加完里約奧運的盧曉晴，與林子麒、葉欣寧、郭艾榛、石昱婷等中國信託銀行贊助的好手也將參與這此的賽事。

針對這次的奧運，盧曉晴表示，出發前不知道會發生什麼事情，很多事都是第1次經驗，即使過程中可能有很多外人覺得不盡如意的地方，但她卻覺得還不錯，比賽中也感覺很有機會拿牌，過程中過於積極、太要求自己，反而表現沒有想像中的好。

對於這次的奧運經驗，盧曉晴認為，這個暑假她去了美國、英國比賽，也到里約參加奧運，這些都讓她吸收了很多寶貴的經驗，雖然不一定能馬上在這次的中國信託女子公開賽有很好的成績，但就長遠來說，她仍有很多收穫。

盧曉晴說，經過這些賽事的洗禮，讓她學會在壓力下的控制，也找出自己還要提升的球技等，收穫其實不少。1050829

(中央社)