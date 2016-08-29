行銷台中農好禮 國道休息站增展售櫃位

為行銷台中在地優質農特產品，台中市政府與南仁湖企業合作，將新增國道休息站展售櫃位，林佳龍今天說，讓南來北往的民眾都能輕鬆選購台中優質農特產品。

台中市農業局下午在台灣大道市政大樓舉辦「台中農好禮 國道便利GO」記者會，林佳龍、南仁湖企業董事長李清波、農業局長王俊雄及多位農會總幹事都到場支持，盼在國道服務區提供小農更多在地行銷通路。

林佳龍表示，台中的農產品的質量都非常棒，為廣泛行銷農產品，市府除了與農會合作，或是由青年農民自行組織合作社外；去年起進一步與南仁湖企業合作，在北上泰安服務區設立農產品專櫃，今年在南下泰安服務區將新增展售櫃位。

林佳龍認為，對旅客而言，行經台中時可以便利購買「台中農好禮」（取自好禮「攏厚你」的諧音），吃到在地安心的農產品或加工品，送禮自用兩相宜；對台中市而言，兼具城市行銷的效果也可以改善農民經濟。

林佳龍強調，不僅是高速公路，包括鐵路、烏日高鐵站或人群聚集點，市府農業局也在規劃如何配合2018台中世界花卉博覽會，多方設點，將農產品行銷出去，也可以嘉惠消費者。

「從公路到鐵路」南仁湖企業董事長李清波說，除國道服務區，高鐵台中站每日約有4萬人次進出，是一個相當好的行銷地點，希望更擴大台中農產品行銷通路，實現對小農或地方產業的關懷。此外，南仁湖也將把國道服務區台中農產品行銷營業額1%，捐獻台中市偏鄉小學，善盡企業責任。1050829

(中央社)