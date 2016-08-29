阿沁接任總經理 推藝人養成實境秀

樂團「F.I.R」的吉他手阿沁接任阿爾發唱片總經理，與電視台合作推出藝人養成實境秀。阿沁透露兩個月的培訓，練習生住的都是一晚要價新台幣6000元的五星級飯店。

阿沁2014年創辦「TPI台灣練習生」，今年8月正式受邀擔任阿爾發唱片公司總經理，帶入練習生制度，並與電視台合作錄製藝人養成實境秀。阿沁今天率領28位練習生與節目導師，出席成軍記者會，昨晚辦完演唱會的歌手蔡健雅及節目主持人黃子佼也到現場祝賀。

現場黃子佼還不忘毛遂自薦，要阿沁簽他出唱片，並喊話「簽我或孟耿如只能選一個」，阿沁回應，「兩個都想簽但怕資源分配不均」。昨天攻蛋成功的蔡健雅也現身力挺，並虧阿沁跟多年前相比現在微發福也依舊帥。

阿沁透露，過去兩個月的培訓期光是宿舍，28名練習生就入住一晚要價6000元的五星級飯店，未來其他訓練還要挹注更多資金，下重本投入預算已至少上千萬，阿沁表示，想做真的的音樂，培訓練習生不是選秀節目，期盼不只有一季持續做下去。

阿沁表示，目前身兼多職但F.I.R飛兒樂團還是會繼續唱下去，最近爆出F.I.R團長陳建寧交往多年的女友生子，阿沁坦言最近太忙是看新聞才得知，並表示，「老師(陳建寧)平常很少聊私事。恭喜他，老師的音樂有傳人了」。1050829

(中央社)