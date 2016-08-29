遷校爭議 環保署加強監測要求六輕歲修

我要評比

距離六輕不到1公里的雲林縣橋頭國小許厝分校遷校爭議未解，環保署今天說，將全面監測當地室內外氯乙烯濃度，且要求台塑氯乙烯相關製程要全面歲修。

行政院日前根據國家衛生研究院民國102年起執行「六輕石化工業區對附近學童健康影響」研究，發現鄰近六輕石化工業區的橋頭國小許厝分校處在污染環境風險中，決定遷校，將孩子安置在崙背鄉豐榮國小。

不過，地方和家長都不願遷校，今天開學日，絕大多數學童仍到許厝分校。

環保署長李應元下午在記者會中表示，孩子的成長只有一次，考量孩童健康，現在應預防性遷校，不該拿小孩來媒體操作，家長要怎麼罵政府沒關係，但國家政策當然為了孩子，這是小孩生命問題，「怎麼用小孩在玩呢？」

李應元說，國衛院對許厝學童調查研究發現健康風險問題，未來環保署會加強氯乙烯（VCM）監測，將現有監測工作從戶外延伸到室內，且搭配稽查管制工作，做空氣、水、其他介質的監測，加速發現可能潛在污染源。

他表示，從今年8月31日到10月7日，環保署也會長期深度駐廠，稽查VCM相關製程，執行1萬5000顆設備元件檢測，並要求台塑企業六輕所屬VCM、PVC相關製程，全面進行歲修保養作業，確保製程及設備沒有洩漏疑慮，環保署也會加嚴設備元件排放標準。

目前美國加州空氣空氣資源局氯乙烯環境空氣品質標準為24小時值10ppb；環保署空保處長陳咸亨表示，未來台灣的排放標準有可能朝10ppb訂定，還需做評估。

不過，環保署進行許厝分校大氣環境監測，初步都發現VCM濃度僅在數個ppb等級。

陳咸亨說，六輕確實都符合排放標準，但符合標準不代表沒有風險。

台大公衛學院院長陳為堅在記者會也說，政府不要過度執著在學童，環保署應該讓整個地區環境指標要下降到保障健康的程度，空氣污染指標都偏高，整個地區都需要改善。1050829

(中央社)