台中一中新校門啟用 造型新穎評價兩極

台中一中新校門採「空島」概念為設計主軸，中間的柱子象徵「中流砥柱」，造型新穎具現代感。（林欣儀攝）

台中一中新校門上午啟用，採「空島」概念為設計主軸，中間的柱子象徵「中流砥柱」，造型新穎具現代感。（林欣儀攝）

在外界的批評聲浪中，台中一中新校門今天正式啟用，採「空島」概念為設計主軸，與校內「立德之門」裝置藝術相互呼應，雖被網友批評「有酒店的感覺」，但學生反應兩極，設計者則澄清，網路照片為測試版，實際上燈光只在襯托、不會喧賓奪主。

新穎的校門採不鏽鋼材質，校長陳木柱說，側邊的白塔形塑出「一」的概念，設計中還注入「中流砥柱」意象，因一中長久以龍族自居，這座柱子匯入飛龍盤旋而上的概念，盼與未來將重建的紅樓意象相輝映。

對於外界批評一中心大門像酒店、檳榔攤，徐姓校友特別返回母校，他說，要說酒店有點太誇張，但現代化的設計與後方學校相搭，呈現突兀感，且新設計無法呈現一中百年風華的意涵，缺少了悠久歷史的氣勢。

就讀高二的林姓學生則認為，白天看起來一點都不像酒店，感覺外界的批評有點「酸」味，實際上沒那麼誇張，且燈光投影還滿酷的。部分高一新生則覺得新大門其實也不錯。

台中一中教育基金會董事長蘇主恩引用莎士比亞名言「玫瑰、玫瑰，不管你是什麼名字，都不影響你的芬芳」，他說，不論是磚砌、鋼筋水泥或不鏽鋼材質，一中永遠是全國高中生嚮往的學校。

一中家長會長李慶松則強調，一中的偉大不在於建築、其成就也不在於你坐在哪間教室，外界有很多意見是正常的，但一中的偉大來自於所有學生，出口意象不能顯示什麼，重點在學生能否彰顯其價值。

設計團隊之一的林建華強調，設計源起就不希望它只是座傳統的大門，盼透過大門意象呈現一中傳承的意涵與未來校方建設計畫，啟用後燈光將只有最容易被接受的白、黃色，並搭配象徵科技的藍色，絕非五光十色、華麗的像酒店，「看到網路上照片，自己都嚇了一跳」，那只是測試版，不應以此做評論。

(中時)