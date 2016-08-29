罹患先天視神經病變 黃裕舜考取按摩班最高級證照

黃裕舜8年前視力嚴重退化，經過5年的空窗掙扎，他花了兩年時間取得按摩乙級證照，是台灣按摩界最高技術執照。（程炳璋攝）

台南市按摩職業工會辦理盲人在職進修班，給予盲人按摩技術提升的學習機會。（程炳璋攝）

盲人按摩市場回春，台南市按摩職業工會舉辦在職訓練班提升學員技能，因為先天視神經病變，一歲就戴眼鏡的黃裕舜，長大後視力才迅速退化，經過五年的空窗掙扎期，選擇學習按摩技能，兩年內考取乙級證照，是盲人按摩最高技術執照。

38歲的黃裕舜一出生就被醫師告知視神經病變，有朝一日視力會急速惡化至幾乎全盲，他抱著一天過一天的心態，念至東海大學社會系，畢業後在家幫忙賣機油維生。

直到2008年，視力終於惡化，此後5年之間，他在家的工作只能負責接電話，因為出門總要人帶，乾脆選擇足不出戶，人生進入黑暗期。

經過5年的掙扎，有親友介紹他投入盲人按摩，黃舜裕亦想自食其力，不願賦閒在家，他接受按摩職業工會訓練，在兩年內從丙級證照再進階考取乙級證照，取得台灣視障按摩的最高技術執照。

黃舜裕現在靠自己賺錢工作，他說，看到客人按摩後很輕鬆的走出門，就是他工作的價值。

台灣按摩普及化後，盲人按摩需對抗來自社會中各式養生館，在設備不如人的情況下，盲人改以技術取勝，原本不看好的市場，近年業績有復甦跡象。

台南按摩職業工會理事長陳春生表示，最近台北、高雄都有業者都來台南挖角盲人按摩高手，他體會盲胞更需提升按摩技術，才能繼續在業界站穩腳步，在職進修班可協助已有丙級證照的盲胞再提升技術與學理基礎，使按摩功力更精進一步。

(中時)