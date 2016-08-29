埔里野溪整治 林明溱允立即協助改善

▲南投縣長林明溱〈左〉由周鎮長〈左2〉、縣議員廖志城〈中〉、廣成里長羅寅雄〈左4〉及鎮代主席蔡文仲〈右〉陪同會勘史港坑排水工程。（楊樹煌攝）

▲南投縣長林明溱〈右〉抵埔里會勘野溪整治及道路改善工程，埔里鎮長周義雄〈左〉全程陪同。（楊樹煌攝）

南投縣長林明溱今〈29日〉在埔里鎮長周義雄等人陪同下，分別前往桃米里草湳野溪、麒麟里北坑支線、大城里大城路、西門里仁愛路、廣成里史港坑等地會勘野溪整治及道路改善工程，因都攸關居民生命財產安全，林縣長當場允諾立即協助改善，讓現場民眾都稱謝。

林縣長今抵埔里時，由周鎮長全程陪同會勘，周鎮長表示，此次會勘案件都影響居民深遠，並有迫切需求，如草湳野溪每逢大雨便淹成湖泊，大城路、仁愛路道路不平，影響居民行的安全至鉅、另北坑支線待整治，才能改善逢雨沖刷及漫流問題；鎮公所也將會在該處道路設置紐澤西護欄，改善居民因彎道不慎衝入排水溝情形。

林縣長表示，今會勘的多處野溪及道路，其中，桃米草湳野溪未曾整治，每逢大雨即漫流至沿岸，造成淹水、沖刷農地；麒麟里北坑支線上游未整治，雖下方有排水溝，但大雨時夾帶砂石直接往馬路宣洩，影響居民安全甚鉅；大城里大城路、西門里仁愛路，都是市區重要道路，路面老舊、凹凸不平；廣成里史港坑排水則砂石淤積嚴重，縣府將會逐一協助改善。

有關桃米草湳野溪將施設長60公尺、寬3公尺護岸及固床工6座，以改善淹水問題；大城路、仁愛路凹凸不平，將協助AC路面鋪設；麒麟里北坑支線將協助設置120公尺排水溝，發揮集水功能，減少災害發生；廣成里史港坑將進行疏濬，減緩道路坡度，減少交通事故發生。

(中時)