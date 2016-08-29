想進陸大學操場跑步 有的跑一次48元

我要評比

陸媒探訪北京14所大學發現，過半數的大學操場及體育館對市民設有門檻，有的安裝門禁實行封閉管理，學校運動場限時限區開放，有的對外收費，操場跑步得一次花人民幣10元（新台幣48元）。

北京青年報今天報導，大陸國務院6月印發的「全民健身計劃（2016—2020年）的通知」明確要求，確保公共體育場地設施和學校體育場地設施向社會開放。不過，過半數的大學操場對市民設有門檻。

以北京師範大學為例，操場和體育館都安裝門禁，只有本校師生和教職工憑卡能進去。中國政法大學昌平校區也不對外開放操場、籃球場，暑假期間，校內人士必須出示校園卡才能進入。

中國人民大學、北京服裝學院、中央財經大學、首都師範大學、北京工商大學等校的運動場，除上課時間外，對校外人員進入及使用並沒有明確限制。

也有個別學校對校外人員使用操場收取一定費用。

對外經濟貿易大學的操場須憑卡及有效證件入場，校內人員可刷校園卡免費進入操場，校外人員須辦理健身卡才可進入，一張100元（約新台幣480元），每人每次進場憑卡一次10元。

報導說，這意味著，如果一名跑步愛好者每天都在對外經貿大學的操場跑步，1個人1年需要花費3650元（新台幣1萬7520元）。

北京工業大學運動場的操場可免費開放市民使用，但籃球、網球、游泳館等場地則會酌情收費。籃球場的人均價格是每人每天8元、網球場是每小時50元。

北京和清華兩所大學的操場、體育場館雖對校外人員雖不設關卡，但因校園本身對校外人員入內有所限制，因此很少有校外人士進入使用。

北京建築大學（西直門校區）、北京聯合大學（北四環主校區）、首都體育大學等學校則對市民採取限時措施。1050829

(中央社)