海角七號音樂劇 澎恰恰演茂伯壓力大

「留下來，或者我跟你走」，「海角七號」中的經典台詞如今將搬上舞台，以音樂劇重現。片中老郵差「茂伯」一角改由澎恰恰演出，讓他忍不住喊，「我是壓力最大的」。

創下新台幣5.3億元票房的「海角七號」，時隔10年將改編成音樂劇，明年在高雄春天藝術節首演。今天在記者會上，除了預告由范逸臣、田中千繪等原班人馬重現電影裡跨時空與跨地域的愛戀，導演魏德聖也宣布片中靈魂人物、老郵差「茂伯」一角改由澎恰恰演出。

原先擔任茂伯的演員林宗仁，2011年離世。澎恰恰坦言，魏德聖找他演茂伯時有些猶豫，「我能有辦法變得那麼自然，有茂伯那樣迷人的氣質嗎？」，尤其看到其他人還是演原來的角色，讓澎恰恰直呼，「當然壓力最大的是我」；魏德聖則有信心地說，「澎恰恰會演又會唱，絕對能詮釋這名老頑童」。

談起「海角七號」改編成音樂劇的緣由，原來是紐約百老匯導演宮本亞門看完電影深深感動，於是向魏德聖提議，沒想到本來就有此打算的他爽快答應，讓宮本笑說，「他答應得這麼快，我還想說這個人是不是有點不負責任呢！」台日雙導演合作，表示將創作新曲與採用台灣民謠，帶出角色們對恆春這塊土地的情感。1050829

(中央社)