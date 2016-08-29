桃園客家文化節登場 中秋古厝賞月光

2016桃園客家文化節即日展開，預計在中秋節前夕，邀請民眾及育幼院小朋友前來新屋范姜老屋賞月光、聽音樂、吃好料，另外也有「客家月光團圓音樂宴」等6大主軸、50場活動。

由客家委員會補助桃園市政府客家事務局舉行的「2016桃園客家文化節」即日起展開，桃園市長鄭文燦與桃園市政府客家事務局長蔣絜安在今天開幕記者會中，一起手持「風調雨順」、「國泰民安」舉行平安符，宣布年度精采的客庄文化盛事熱鬧登場。

鄭文燦談到，每年9月、10月秋收之際，一庄過一庄地演出平安戲是客家人敬天、惜福的傳統，桃園市府從去年開始舉行「桃園客家文化節」，營造客家魅力，讓市民看見客庄文化的特色，也讓平安戲成為桃竹苗地區的亮點。

他說，去年深受好評的「客家月光團圓音樂宴」，今年除增加為100桌外，更結合公益性質，要在中秋佳節前夕的9月11日晚間，邀請民眾及育幼院小朋友前來新屋范姜老屋一起賞月光、聽音樂、吃好料。

蔣絜安指出，今年以「大戲巡庄 平安豐秋」為主題，有「客家月光團圓音樂宴」、「平安大戲巡演」、「千人稻草藝術創作大賽」、「客藝饗宴」、「客音樂揚」及「客庄深度旅遊」等6大主軸、共50場活動。

客家事務局表示，平安大戲是客家人秋收後用來感謝神明庇佑五穀豐收的酬神方式，今年特邀國內知名客家劇團如「榮興客家採茶劇團」、「文和傳奇戲劇團」及桃園在地「景勝戲劇團」等，分別從9月2日起到桃園各地舉行5場戶外精彩演出，現場將免費提供限量棉花糖及冰淇淋供民眾享用，並安排有童玩DIY及摸彩，重現以往「一庄演過一庄」的傳統客家風情。

另外，「千人稻草藝術創作大賽」與9月在新屋及八德區即將舉行「地景藝術節」，也歡迎遊客參加地景藝術節時，參加客庄小旅行，體驗客庄的魅力。1050829

(中央社)