中共再換3地一把手 張春賢卸新疆書記

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繼昨天湖南、雲南和西藏3省區中共黨委書記洗牌，新疆、內蒙古和安徽3地「一把手」換人的消息也在今天公布。其中，張春賢卸下中共新疆書記，由原任西藏書記的陳全國接替。

新華社報導，中共中央政治局委員張春賢不再兼任新疆維吾爾自治區黨委書記、常委、委員，「另有任用」；張春賢卸下的職務由原任中共西藏自治區黨委書記的陳全國接替。

法國廣播公司（RFI）中文網28日報導，陳全國當天在中共中央政治局常委劉雲山等人陪同下抵達新疆出任書記。卸任的張春賢據傳將返回北京，擔任中共中央黨建領導小組副組長。

一般認為，張春賢此番調任「閒職」，未來將淡出中樞。但也有解讀指出，在中共總書記習近平高度重視「黨建」的背景下，這項調動也許是張春賢在中共19大（中共第19次全國代表大會）獲重用的前兆。

在內蒙古方面，李紀恆接替王君擔任中共內蒙古自治區黨委書記、常委、委員。

李紀恆原任中共雲南省委書記，新華社28日報導這項職務由陳豪接替，但未提及李紀恆的去向。

現年59歲的李紀恆是廣西貴港人，仕途從廣西起步並長期在當地任職，官拜中共廣西壯族自治區黨委副書記。他在2006年調任中共雲南省委副書記，2014年升任書記。

至於安徽，原任中共安徽省委副書記、省長的李錦斌升任書記，王學軍不再擔任中共安徽省委書記、常委、委員職務。

58歲的李錦斌是四川成都人，曾長期在吉林任職，2002年出任吉林副省長，2007年調任中共陝西省委常委、組織部長，2013年轉任中共安徽省委副書記。1050829

(中央社)