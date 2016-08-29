美擔心A-10攻擊機退休影響戰力

從執行戰鬥搜救任務的角度研判，A-10的存在似乎有其必要性。（照片來源：美國空軍）

根據《詹氏防衛週刊》的報導，美國國會稽核處（U.S. Government Accountability Office）質疑，假若貿然將A-10攻擊機從現役單位中除役，恐怕會影響空軍未來的整體戰力。

美國空軍到目前為止，還沒有提出未來取代A-10的新機種該具備什麼樣的性能。因此稽核處指出，空軍顯然對於自己將A-10淘汰掉可能會付出哪些代價一無所知。而在這樣的情況下，稽核處表示無法評估美國空軍淘汰A-10的戰略是否適當或者是否必要。

稽核處指出，當A-10在70年被研發時，主要的任務是為地面部隊提供密接空中支援。只是後來的發展，卻顯示A-10是美國空軍所有作戰機種中，唯一可以執行戰鬥搜救任務（Combat Search and Rescue）的。此類任務一般由兩架A-10攻擊機執行，一架負責搜索，另外一架則在遭遇攻擊時提供火力壓制。

駕駛F-15或者F-16等其他機種的飛行員，根據美國空軍自己的報告指出無法勝任這類任務。如果硬是要讓F-15與F-16從事此類任務，也必須要花費額外預算提升這些飛機的性能。所以，稽核處評估A-10攻擊機的存在對美國空軍而言仍有其必要性。

(中時電子報)