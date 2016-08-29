泰安服務區便利GO 台中優質農產設櫃

農業局今天在市政大樓舉辦「台中農好禮 國道便利GO」記者會！由市長林佳龍(左四)等人主持，致力於國道服務區提供小農更多在地行銷通路。（陳世宗攝）

南仁湖企業於國道1號泰安服務區，設立「台中農好禮」農產伴手禮專區；讓南來北往民眾能輕鬆購得台中高品質農特產品，落實地產地銷的精神。（陳世宗攝）

台中市的農產品質量都非常棒，為拓展行銷通路及增加農民收益，市府去年與南仁湖企業合作於國道一號泰安服務區北上展售櫃位，首創設立「台中農好禮」農產伴手禮專區；今年進一步增設泰安服務區南下展售櫃位，讓南來北往民眾都能輕鬆購得台中高品質農特產品，落實地產地銷的精神。

農業局今天在市政大樓舉辦「台中農好禮 國道便利GO」記者會！在國道服務區提供消費者安全、優質的當季生鮮水果、農特產品及大台中農會伴手禮；由市長林佳龍、南仁湖企業董事長李清波等人，致力於國道服務區提供小農更多在地行銷通路。

林佳龍指出，自去年起市府與南仁湖企業合作，在泰安服務區設立農產品專櫃。對旅客而言，行經台中就可便利購買「台中農好禮」，吃到在地安心的農產品或加工品，送禮自用兩相宜；包括鐵路、烏日高鐵站或人群聚集點，農業局正在規畫配合2018台中世界花卉博覽會，設點將農產品行銷出去！

南仁湖企業董事長李清波說，南仁湖將把國道服務區台中農產品行銷營業額1％，捐獻台中市偏鄉小學善盡企業責任；除泰安服務區外，國道三號古坑、東山、關廟服務區，選購台中農產品外，該企業也在「哪購電子商城」及「南仁湖購物APP」架設「台中農好禮」專區，可直接上網選購。

農業局長王俊雄指出，台中市擁有亞熱帶和溫帶兩種氣候型，可種植出不同氣候型高經濟農作物，為台灣重要經濟果蔬及花卉生產地，無論是濱海的西瓜、甘藷、芋頭、平地的枇杷、荔枝、龍眼、紅龍果、各種花卉到高山的水蜜桃、甜柿、雪梨、蜜蘋果和梨山茶，甚至國人主食稻米生產等，品質和特色都是全台最優質。

(中時)