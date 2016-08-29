高雄春天藝術節《海角七號》、《樂舞青春》甄選 競爭激烈

《海角七號》中文音樂劇甄選演員，報名者在評審前卯足全力，秀出自己，盼能獲評審青睞。（文化局提供）

《海角七號》中文音樂劇甄選演員，評審們熱烈討論著每位報名者的表現。（文化局提供）

《樂舞青春》小舞者甄選，報名者莫不卯足勁使展現平日所學，爭取難得的舞台表演機會。（文化局提供）

《樂舞青春》小舞者甄選，報名者莫不卯足勁使展現平日所學，爭取難得的舞台表演機會。（文化局提供）

2017高雄春天藝術節製作起跑，《海角七號》中文音樂劇及《樂舞青春》小舞者展開甄選，報名者莫不卯足勁爭取評審青睞，中文音樂劇選角更吸11至60歲的素人報名，希望能在這齣改編自台灣經典電影的舞台上軋上一角。

《海角七號》公開甄選演員訊息曝光後，有117人報名，經製作人曾慧誠和日籍導演宮本亞門與工作群討論嚴選後，挑選出37人，分別在台北及高雄進行面對面的複選。

不少人都是表演初體驗，面對紐約百老匯音樂劇導演宮本亞門、製作人松堂今日太、導演魏德聖、編舞張擎佳老師等大咖的嚴選陣仗，有的難掩緊張羞澀，有的則是大方秀出自己，唱作俱佳。

參加第三屆「青年樂舞計畫」甄選的青少年舞者，也是人人卯足勁秀出平日所學，盼能獲得評審澳洲新星編舞家Lewis Major與前雲門舞者黃郁翔青睞。

文化局表示，兩個節目的徵選結果都預計在9月公布，隨後就開始進入為期數個月的製作排練期程。

《樂舞青春》預計明年4月春藝登場，《海角七號》中文音樂劇則於5月演出，文化局說，高雄春天藝術節首次結合台日跨國創作群，從挑選員的階段就讓戲劇表演展現更多元的可能，也同時讓劇場新星可以脫穎而出，更符合《海角七號》有夢想就要勇敢去追的精神。

(中時)