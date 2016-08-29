素人青年種瓜果 4人決定根留農村

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4名對農業有興趣的素人青年，2個多月前在嘉義縣太保市種植瓜果，共收成500公斤，豐碩的成果，讓4名素人青年決定留在農村發展。

嘉義縣政府今天召開「一季園主」記者會，4名來自台北、台中的青年，由嘉義縣精緻農業協會、太保市農會提供溫室及土地種植洋香瓜，共收成500公斤，總收益約新台幣10萬元。

豐碩的成果，不僅讓4人決定捐出盈餘給公益團體，也決定根留嘉義，成為真正的園主。

縣府指出，「一季園主」的概念，是由精農協會成員游世郎提出，目的希望激發更多對農業有興趣的青年，在不需要花費成本之下，就能獲得資材、種苗、肥料等資源。

此外，「一季園主」也能獲得前輩的經驗分享，甚至行銷通路也有專人指導，協助農業素人順利栽種、完成當「一季園主」的任務。

嘉義縣長張花冠表示，感謝精緻農業協會的規劃及協助，從這次經驗得知，時下有年輕人對農業很感興趣，如何協助青年入門非常重要，這也是政府單位可以做的事。

素人青農呂承祖表示，他們4人決定留在嘉義縣持續深耕，也會好好運用農會提供的300萬元低利貸款，承租3分地進行溫室栽培，同時成立農業公司，全心投入嘉義縣農業。1050829

(中央社)