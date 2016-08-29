台中國際踩街祭 林佳龍：來台中過中秋

今年中秋節連假可以有不同度假方式，台中市政府將舉辦國際踩街祭，邀請國日本表演團隊前來表演，市長林佳龍今天說，歡迎大家來台中過不一樣的中秋節。

台中市政府觀光旅遊局將於9月15日至18日中秋連續假期，在台灣大道市政大樓府前廣場及夏綠地公園周邊舉辦首屆「台中國際踩舞祭」，邀請全台12所高中職、大專院校及日本表演團隊進行舞蹈踩街展演。

觀光旅遊局下午在台灣大道市政大樓舉辦「台中國際踩舞祭」宣傳記者會，邀請文華高中舞蹈班帶來融合原住民元素的精彩舞蹈表演，並由林佳龍、觀光旅遊局長陳盛山等人敲開日本傳統酒樽，宣告活動即將開跑。

「讓台中成為國際踩舞發源城市！」林佳龍表示，踩街在日本是非常興盛的文化活動，也是城市行銷的好方法，台中經過一年多的籌備推出「台中國際踩舞祭」，並獲交通部列為台灣國際觀光宣傳重點活動，是一項結合日本踩街、歐美遊行及台中在地特色的國際文化交流活動，希望透過舞蹈、音樂、戲劇及各種創意設計，讓大家在台中生活得更多采多姿。

林佳龍指出，台中國際踩舞祭融入踩街、舞蹈、節慶等多項元素，其中「踩」字含義除踩街外，還雙關「彩色」，呈現各種多元活動內容；「舞」則代表除了遊行走路，還將各種舞蹈融入其中；「祭」在日本則是節慶的意思，希望民眾都能一起共襄盛舉。

陳盛山則表示，踩舞祭號召全台灣12所高中大專院校參與演出，並邀請來自日本三重縣、名古屋、北海道的3大知名表演團隊共襄盛舉；目前台日間觀光逆差接近200萬人次，若這次活動能成為新風潮，將可大大促進台日的觀光交流，希望踩舞祭能年年辦下去。1050829

(中央社)