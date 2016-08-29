《白牡丹》歌曲創作人陳秋霖逝世24年 親兒認祖歸宗

知名台語歌曲創作人陳秋霖過世24年，他生前曾經譜曲創作《白牡丹》、《中山北路行七擺》、《南都夜曲》，與妻子鄭婦生下3子，其中66歲長子鄭姓男子，礙於出生時還沒有結婚，雙方協議跟母親姓，而身分證上始終「父不詳」，另外2名子女已經辦理認養，鄭男今年3月間，向法院聲請親子鑑定，希望與手足一樣認祖歸宗，經鑑定人員採集DNA，確認他就是陳秋霖的親生兒子，法院判決親子關係存在。

陳秋霖民國前1年出生，1992年過世，享壽81歲，1990年獲得金曲獎特別貢獻獎，曾經錄製許多歌仔戲、流行音樂唱片，也曾擔任唱片製作人，生前與鄭婦育有另外2名子女，但兩人結婚是1974年，鄭男已經24歲，期間都是由鄭婦撫養，而鄭男也知道親生父親是陳秋霖。

鄭男其他兄弟向法院表示，在父親陳秋霖生前，已經協議鄭男繼承母親家中的香火和遺產，所以才沒有辦理認領手續，經過了20多年，才提起親子關係訴訟，令家族都感到錯愕，但鄭並非為了陳秋霖的著作權遺產，親友也願意讓法院採集DNA，不過，對於違背雙方協議，批評鄭男有失厚道。

法院採集相關人DNA，認定確有血緣關係，儘管雙方家庭雖有協議，但不影響親子認定結果，判決鄭男確為陳秋霖之子。

(中時)