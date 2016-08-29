台中國際踩舞祭 　台日交流舞中秋

台中市舉辦「台中國際踩舞祭」記者會，邀民眾在中秋連假來台中市看踩舞，全聯實業等贊助企業與會。（陳淑芬攝）

台中市府將在中秋節連假一連四天推出「台中國際踩舞祭」踩街熱舞活動，記者會由文華高中表演踩舞。（陳淑芬攝）

日本北海道獨特的YOSAKOI索朗祭踩街表演，今年中秋在中市就可一睹丰采。台中市府獲全聯實業等企業贊助首創舉辦「台中國際踩舞祭」，邀日本三大知名表演團體及台灣12所學校將在9月15日至18日在市府廣場及夏綠地公園踩街熱舞，邀請民眾來看踩舞，歡度中秋。

台中市府觀光旅遊局今天在市政大樓舉辦「台中國際踩舞祭」宣傳記者會，市長林佳龍主持象徵祈福、慶賀的鏡開儀式，全聯實業、裕元花園酒店等贊助企業代表與會。曾經參與日本踩街祭的文華高中到場演出融合原住民元素的踩街舞蹈，現場活力四射、熱鬧滾滾。

林佳龍指出，「台中國際踩舞祭」是結合日本踩街、歐美遊行及台中在地特色的國際文化交流活動，希望透過舞蹈、音樂、戲劇及創意設計，讓台中更多采多姿，並展現年輕人的活力創意，邀民眾一起來台中歡度不一樣的中秋節。

全聯實業行銷部協理劉鴻徵表示，將台灣傳統文化融入現代生活，才能提升年輕人接受度，日本的踩舞祭結合美式啦啦隊與日本傳統文化，發展成深具日本文化的特色活動。全聯原本籌劃在台舉辦日本踩街祭活動，得知台中市觀光旅遊局也有意籌辦，即與市府合作整合各方資源，讓活動更為多元精彩。

劉鴻徵指出，「台中國際踩舞祭」融入台灣文化元素，年輕人藉由活動可找到台灣文化，並發展成為青少年的新文化，並期盼活動可每年延續舉辦，吸引更多年輕人參與，不僅培養年輕人的團隊默契，並可將屬於台灣文化精髓融入他們青春舞步裡。

觀光旅遊局表示，踩舞祭將邀請日本三重縣HAPPY ARCHIVE、名古屋JYO及北海道KITA SUBARU等三大知名表演團隊演出，並安排台灣12所高中職及大專院校參與踩舞，延續YOSAKOI的活動精神，由學生自選音樂自編舞蹈參與演出；此外，日本YOSAKOI踩街活動的主辦單也會率隊來台共襄盛舉，更添加台日交流及外交意義。

(中時)