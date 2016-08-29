愛心廚房開伙 免費健康素膳饗貧弱

位於彰化縣員林市的正德愛心廚房中午正式開伙，準備炒飯炒麵和蘿蔔糕3種主食，外加5菜1湯1甜湯，完全免費自助取餐。（謝瓊雲攝）

位於彰化縣員林市的正德愛心廚房中午正式開伙，供應免費健康素食餐點，不少民眾陸續前來用餐。（謝瓊雲攝）

位於彰化縣員林市的正德愛心廚房中午正式開伙，供應免費健康素食餐點，吸引民眾主動前來用餐。（謝瓊雲攝）

愛心廚房開伙！正德全國第一家愛心廚房，今天中午在彰化縣員林市林森路上正式開伙供餐，15名志工和2名主廚一早9點就開始備料準備，首日中午200人份健康素食餐點，剛好足以供應主動前來用餐的民眾，不少人直說還會再來。

正德愛心廚房指出，機構創辦人常律法師希望以全國各地分院為基礎，開設愛心廚房，供貧弱或有臨時需求的民眾、學生免費前來用餐，每天中午11點半、晚上5點半兩個時段，採用有機或無毒的食材製作素食餐點，完全不收費、採自助取餐，讓每個人吃得健康又有尊嚴。

前天開幕後，不少鄰里民眾主動送來新鮮蔬果或米麵等食材；萬年里長林張阿賞和里民李寶珠分別騎車送來水果和自家種的菜，還義務留下來幫忙。林張阿賞說，有看到認識的街友也默默來用餐，很高興他以後不用再餓肚子。

在附近電子通訊行上班的陳先生，和王姓同事兩人因好奇前來，他說原本只想來看看，沒想到餐點很美味可口，環境也很乾淨衛生，就留下來吃飯，飯後還有青菜湯和消暑的仙草蜜，兩人笑說以後中午應該還會再來。

主廚賴峰靜說，中餐準備炒飯、炒麵、蘿蔔糕3項主食，炒茄子、空心菜、滷豆干等5道配菜，供餐第一天尚無法估算用餐人數，200人份餐點所剩無幾，未來只要在用餐時間內前來，就算民眾人數過多，都會現場隨時現煮追加，讓大家吃得飽又吃得好。

(中時)