安倍支持率漲至62％ 拜「超級瑪利歐」之賜？

日本首相安倍晉三化身瑪利歐突然現身，成為里約奧運閉幕活動中最大亮點。（資料照片 陳信翰攝）

《日本經濟新聞》和東京電視台共同民調顯示，安倍內閣的支持率漲至62%，有59%的人認為「希望日本首相安倍晉三應該繼續做首相到2020年的東京奧運」。日經分析指出，這可能是受到安倍在里約奧運會上扮演電玩角色「超級瑪利歐」大受歡迎的影響。

調查結果指出，安倍內閣支持度達62%，較前次的民調上升4個百分點，而且有過半的民眾希望他續任首相至2020年，只有29%的民眾不希望他續任。

安倍是近10年來在位最久的日本首相，也是執政黨自民黨的黨魁。他的第2任黨魁任期將在2018年9月屆滿，但自民黨規定，黨魁僅能連任1次（6年），但由於安倍的人氣高，使得黨內有人主張，應該修改相關規定，放寬黨魁的任期，讓安倍續任黨魁、首相。

《日本經濟新聞》日前的民調顯示，45%的受訪者反對延長自民黨黨魁任期，41%支持。

民調中也調查了民眾針對安倍推動的寬鬆貨幣、財政支出和成長戰略等經濟政策，即所謂的「安倍經濟學」之看法，結果有40%的民眾予以評價，43%的民眾不予評價。

再者，有47%的民眾不支持央行（日本銀行）的負利率政策，只有33%的民眾表示支持。但有60%的人認為負利率可促進投資和消費，促使物價上漲，33%的人認為不會使物價上漲。

這項調查是日經和東京電視8月26至28日針對18歲以上日本男女所做的電話抽樣調查，共收到1055件有效問卷，回答率達47%。

(中時)