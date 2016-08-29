國民體育日9月登場 中市府舉行慶祝系列活動

教育局今天舉行「國民體育日」啟動記者會，喊出「運動九九、健康久久」口號，為即將到來的國民體育日系列活動揭開序幕。（陳世宗攝）

台中市教育局為響應市長林佳龍的「運動首都‧健康城市」概念，用最簡單、省錢的方式體驗運動，進而養成規律運動的好習慣。9月3日在台中一中舉辦社區運動嘉年華會；9月9日國民體育日當天，市府將開放鰲峰山公園自由車場、9個棒壘球場、8個公立游泳池及29個籃球場等設施，提供民眾一起健康運動。

教育局今天舉行「國民體育日」啟動記者會，喊出「運動九九、健康久久」口號，為即將到來的國民體育日系列活動揭開序幕。教育局長彭富源說，希望國民體育日系列活動帶動台中市民的運動意願，期盼民眾藉由接觸運動，進而愛上運動、維持運動的好習慣。

教育局表示，9月3日當天活動集合在社區聯誼賽中脫穎而出的選手，舉辦決賽，有三對三籃球、桌球比賽等，讓喜愛運動的民眾切磋球技、揮灑汗水，比賽結束後還可到一中街觀光，希望帶動舊城區發展。

9月3日將進行台中市體育有功人員表揚，由林佳龍頒發感謝狀給對中市體育發展貢獻良多的體育團體及個人代表；會場周邊同時舉行團體參賽的社區運動體驗競賽、泡泡足球趣味競賽，還有個人參加的運動體驗護照闖關活動、免費體適能檢測及社區運動展演觀摩等活動。

今年全民運動會吉祥物「集力猴」，今天也一同出席記者會，宣傳即將於11月舉辦的全民運動會盛事，號召大家共襄盛舉。

(中時)