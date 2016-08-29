不讓日本料理專美 陸餐飲業也進軍台灣

海外料理名店近年來紛紛進軍台灣，看準的是台灣人在飲食上喜愛美食、勇於嘗試的風格。除近年來大行其道的日本、韓國業者外，中國大陸業者也試圖來台分一杯羹，提供不同選擇。

由於兩岸在料理及菜色較為相近，大陸業者與日、韓業者相較，具有一定程度優勢。但如何在競爭激烈的台灣市場闖出名號，依市場經驗，需要有更多特色。

以預定今年第4季進軍台灣、在大陸擁有近600家門市的知名燜鍋店「黃記煌」為例，就將以台灣人看似熟悉、其實陌生的燜鍋，作為主打，凸顯與其他業者不同的差異，在同樣是中餐裡，找出差異。

擁有38年廚師經驗的黃記煌董事長黃耕表示，他旗下的燜鍋製作採規格化作業，不加任何湯水，並以自家研發的10種根莖類食材作為底料，再與肉類主料及特製醬汁一同燜煮，符合現代人著重養生的概念。至於口味則會偏重南方系，符合台灣人胃口。

除了菜色，餐廳布置、裝潢也是吸引顧客上門的要素。同為大陸餐飲業者，出身宮廷的「厲家菜」，在台北的門市便是全套充滿中國式的庭園風。

不過，身為燜鍋這種民間料理，黃記煌便打算布置時尚吧檯，因為年輕族群如今在海峽兩岸，都是連鎖餐飲業的消費主力。

此外，在海外市場發展，選擇合作對象也是重要因素。其中，與負責代理的台灣餐飲業者合資成立公司著手經營，也是選項。其中，黃記煌便選擇與國內上櫃公司、西餐業者天蔥國際合作，形成中西餐聯手的格局。1050829

(中央社)