擁抱自然 新北聯合海葬全台免費服務

新北市府民政局長江俊霆今天表示，新北市的綠色殯葬除聯合海葬，還有法鼓山環保生命園區、三芝櫻花生命園區植存，及新店四十份公墓的樹花葬，搭配電子訃聞，可享全程免費。

新北市今年最後一場聯合海葬，將於9月30日舉行，報名時間持續到9月23日。申請民眾只要攜帶火化許可證與2位登船家屬的身分證影本，親自到新北市立殯儀館填寫表格，或委託殯葬業者協助申請，就可完成先人海葬遺願。

新北市立殯葬管理處長楊薏霖表示，新北的聯合海葬服務不只提供給剛往生的先人，已安置在塔內的先人家屬，如果也想要參與海葬，同樣可報名參加。另外，非新北市的民眾，只要選擇綠色殯葬套裝，同樣可以享受免費服務。

江俊霆表示，新北市聯合海葬已經辦理3場，為62位先行者完成心願，比去年全年55人次參加海葬，今年參加海葬人數，創下10年來最高紀錄，顯示民眾對綠色殯葬的接受度提高，想要替先行者完成海葬心願的民眾，可抓緊機會報名。

民政局說，今年7月的聯合海葬，陳小姐帶者爸爸的骨灰參加。陳小姐表示，父親生前就很喜歡大海的自由，退休後只要有空，就會駕駛帆船出海，但礙於父親過世時還沒有海葬服務，因此選擇安放在納骨塔。今年4月，陳小姐再度夢到父親對大海的渴望，因此報名聯合海葬，讓父親回到大海懷抱。

民政局說，更多新北市綠色殯葬服務資訊，可到民政局網站查詢相關資訊，或電洽(02)22571207分機128。1050829

(中央社)