在台外勞人數 今年6月破60萬人

(中央社記者余曉涵台北29日電)根據勞動部統計，今年6月在台外勞人數就已經突破60萬大關。勞動部表示，今年1月至7月僅增加1萬5000人，增幅明顯較少，也為7年來增加人數最少紀錄。

在台的外籍勞工人數今年6月突破60萬人大關，根據勞動部統計101年至102年增加約4萬人，102年至103年增加6萬2000人，103年至104年增加3萬6000人，而今年1至7月僅增加1萬5000人。

勞動部說，102年至103年大幅增加的原因推測跟「附加就安費增聘外勞機制」有關，而今年增幅人數減少的原因推測或許跟景氣有關。

由於外界對於外勞人數意見分歧，有部分認為缺工嚴重，希望再放寬申請外勞的條件，也有認為目前外勞人數已經過多，對此，勞動部說，勞動部的外勞政策咨詢小組會進行社會對話，由勞資政學4方平台來討論。

至於外勞逃跑人數部分，勞動部表示近10年來的外勞行蹤不明都在3%至4%左右，並無明顯惡化趨勢，人數上會增多也是因為在台人數增加的關係。

勞動部強調，目前已經有多項預防機制，像是提供1955申訴專線、法令宣導等並加強查緝。如果雇主的外籍勞工行蹤不明的比率有異常偏高，顯示雇主在管理跟選工上有很大問題，也將會降低其申請人數。1050829

(中央社)