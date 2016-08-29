出現頻率太瘋狂！羅東公園1小時抓到5隻皮卡丘

晚間羅東運動公園裡聚集抓寶人潮，以往黑黑暗暗的公園，如今充滿人氣，降低治安死角。（王亭云攝）

羅東運動公園宛如皮卡丘公園，網友稱，2個小時就可進化1隻雷丘，經記者實際走訪，1小時抓了5隻皮卡丘。（王亭云攝）

頭城鎮烏石港、蘭陽博物館一帶，快龍、乘龍、水箭龜等稀有寶貝都曾出現，鯉魚王、呆河馬、卡比獸、迷你龍（如圖）等也頻繁出現。（王亭云攝）

南方澳內埤海灘一帶，則被公認稀有寶貝不少，迷你龍、小火馬（如圖）、小磁怪都會出現。（王亭云攝）

南方澳內埤海灘一帶，則被公認稀有寶貝不少，迷你龍、小火馬、小磁怪（如圖）都會出現。（王亭云攝）

精靈寶可夢在各地掀起熱潮，抓寶除了靠運氣，也可按圖索驥，像是快龍、乘龍或噴火龍等稀有寶貝，都曾在頭城、礁溪出沒，大家最愛的皮卡丘，經常在羅東運動公園出現，以前黑漆漆的公園，如今都是抓寶人潮，無形中減少治安死角。

相較於都市地區處處是寶，不少宜蘭鄉親直呼：「抓寶有城鄉差距！」不少人說，住家附近都是空蕩蕩的農田，連個補給站都沒有，為了成為寶可夢大師，到底在宜蘭縣哪裡可以抓到稀有寶貝，引起PTT宜蘭網友討論，有不少網友分享心得。

頭城鎮烏石港、蘭陽博物館一帶，比鄰烏石港的港口路，是網友口中的「櫻花大道」，滿滿櫻花吸引眾多寶貝齊聚，快龍、乘龍、水箭龜都曾出現，鯉魚王、呆河馬、卡比獸、迷你龍等也頻繁，經常同時出現5隻寶貝以上，抓之前還要思考要抓哪一隻。

羅東運動公園宛如皮卡丘公園，網友說：「出現頻率太瘋狂！」2個小時就可進化1隻雷丘，不少外地遊子看到分享，都想回返鄉抓寶；甚至網友還認為，公園東南西北的設計意象為青龍、朱雀、白虎、玄武，若能搭配寶貝屬性抓起來更有感覺。

經記者實際走訪，晚間1小時在羅東運動公園，至少抓了31隻寶貝，包含5隻皮卡丘，公園裡聚集抓寶人潮，不少是飯後大人帶著小孩一起來抓寶，以往黑黑暗暗的公園，處處充滿人氣，降低治安死角，「這樣才是公園啊！」

比鄰羅東夜市的羅東中山公園，以及宜蘭中山公園，也是吸引眾多人抓怪，但想抓到稀有寶貝要碰運氣；不少人也推薦國立傳統藝術中心、羅東林業文化園區，南方澳內埤海灘一帶，則被公認稀有寶貝不少，迷你龍、小火馬、小磁怪都會出現。

(中時)