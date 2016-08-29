首次出征！排灣族小勇士奪全國手球第2名

楓林國小手球隊以4年級學生為班底，對上他隊的5、6年級選手毫不畏懼，勇奪「105年大甲媽祖盃全國手球錦標賽」第2名。（周綾昀翻攝）

楓林國小手球隊以4年級學生為班底，對上他隊的5、6年級選手毫不畏懼，勇奪「105年大甲媽祖盃全國手球錦標賽」第2名。（周綾昀翻攝）

屏東唯一擁有手球隊的獅子鄉楓林國小，繼2年前「排灣族小勇士」獲得全國手球國小組季軍後，這批首次外出參賽的4年級手球隊員，在8月中，再次以全力以赴的衝勁，擊敗壯碩的高年級選手，樂把「105年大甲媽祖盃全國手球國小組」的亞軍獎盃帶回家。

楓林國小是屏東恆春半島排灣族群的偏鄉小學，全校學生數不及50人，能成為選手的孩子，更是可遇不可求，但誰也沒想到，這支以4年級為班底的隊伍，卻是手球界的小黑馬。

手球隊教練賴明志表示，楓林國小手球隊成軍於2001年2月，但這6個孩子，卻是第1次參與比賽，原本抱著「志在參加不在得名」的心情下場，不料一場場的晉級，讓孩子越來越有信心，最後站上領獎舞台時，不少孩子都紅了眼眶。

他笑說，楓林的孩子有高度的榮譽感與責任心，暑假集訓期間，沒有任何孩子請假或是喊苦，雖然個子不如市區的孩子，對手也是高年級生，只能加強傳接球與快攻的訓練，用速度給予對手壓迫，其中守門員秦頡奮力守住每顆進攻的球，更是獲獎的一大功臣。

楓林國小校長高立宏表示，楓林國小手球隊雖然是屏東縣境內唯一的手球隊，在缺乏友隊相互惕勵與刺激下仍能締造佳績，證明手球運動在屏東推動的潛力，期待該運動能夠遍地開花，為縣市創造新的運動一頁。

(中時)