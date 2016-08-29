為災區添喜氣 義大利新人瓦礫堆中完婚

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義大利一對新人1年多前開始籌備這場完美的婚禮，然而在大喜之日4天前，強震卻摧毀了教堂的一部分，他們仍堅持在這座城市完婚，為災區帶來一絲喜悅的氣氛。

不過，拉蒙（Ramon）和瑪蒂娜（Martina Adazzi）今天仍在位於震央附近的阿誇桑塔泰爾梅（Acquasanta Terme）順利完婚。義大利中部數天前發生強震，奪走至少291條人命，並將多座村莊夷為平地。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，當主持儀式的神父告訴他們教堂聖壇被埋在瓦礫堆下時，這對新人心都碎了。牆上出現裂縫，16世紀的壁畫也損毀，這棟建築物已無法使用。

瑪蒂娜說：「起初我很震驚，我們花了1年多的時間規劃這場婚禮。」

這對新人矢言要如期完婚。

拉蒙在婚禮當天告訴CNN：「當喬凡尼（Don Giovanni）說這座教堂不安全時，我告訴妻子，我想在那舉行婚禮，因為他們現在需要想想別的事情。」

他說：「我愛這座城市，也愛這裡的人，為什麼要到其他城市舉行婚禮。」

儘管餘震不斷，他們決定在村莊廣場舉行婚禮，以馬爾凱（Marche）的青山和損毀的建築物為背景。

共有數十名賓客到場，有些甚至遠從巴西和加拿大前來，這場婚禮為災區帶來短暫的歡樂時光，也證明了生活確實得繼續。

瑪蒂娜說：「我當然很擔心也很緊張。我不想為這座村莊製造更多麻煩。」

她說：「但每個人都很棒，也很熱情。」（譯者：中央社劉文瑜）1080829

(中央社)